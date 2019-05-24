الدفاع الروسية: رصد 29 انتهاكا للهدنة في سوريا

انسامد - 24 مايو / ايار - قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 14 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 15 انتهاكا آخر. وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها الجمعة أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات إدلب وحماة واللاذقية، مشيرة إلى أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا نفذ عملية إنسانية واحدة تم خلالها توزيع 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.165 طن على سكان قرية دير زينون بمحافظة اللاذقية.



من ناحية أخرى، أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا، أن 826 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، بينهم 316 لاجئا من بينهم (95 امرأة و161 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، و510 لاجئين من بينهم (153 امرأة و260 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).



