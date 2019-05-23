تونس:تمديد فترة التسجيل للانتخابات الرئاسية و التشريعية

انسامد - 23 مايو - ايار - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون ان مجلس الهيئة قرر بالاجماع التمديد الى يوم 15 جوان 2019 في فترة التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة و من ناحية اخري أعلن حزبا المبادرة الدستوریة الدیمقراطیة وحركة تحیا تونس في بلاغ مشترك صادر مساء الاربعاء انه قد تم الاتفاق على مبدأ الاندماج بین الحزبین، والقیام بما یلزم من أجل إنجاح هذا المسار كما استنكر حزب البديل التونسي ما يتعرض له رئيس الحكومة وشخصيات سياسية في علاقة بتدخل جهات أجنبية استهدفتهم عبر توظيف شبكات الاتصال والتواصل الاجتماعي .



