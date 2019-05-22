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أمير الكويت يدعو إلى الحكمة في التعامل مع التحديات بالمنطقة
    انسامد - 22 مايو - ايار - أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن أمله بأن تسود الحكمة والعقل التعامل مع الأحداث في المنطقة، التي وصفها بأنها "بالغة الدقة والخطورة".

    وجاءت تصريحات الشيخ صباح الأحمد الصباح، بينما صعدت إيران من إجراءاتها العدائية في الخليج، عبر هجمات يعتقد أنها شنت عبر وكلائها ضد سفن تجارية في خليج عمان، فيما تعرضت منشآت نفطية في السعودية لهجمات من طائرات مسيرة، تبنتها ميليشيات الحوثي الإيرانية.

    ودعت المملكة العربية السعودية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية، إلى عقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة، نهاية مايو الجاري، لبحث التطورات في المنطقة.

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