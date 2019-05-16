التحالف العربي يتعهد بملاحقة العناصر الإرهابية في كل اليمن

أنسامد - 16 مايو /ايار - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الخميس، عن عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن، تشمل تحييد قدرات الانقلابيين على تنفيذ الأعمال العدائية.



وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيان إنها "نفذت عمليات جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التي أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية أنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وقد حققت هذه الطلعات الجوية أهدافها بكل دقة".



وأكد بيان قوات التحالف أن "ما قامت به الميليشيات الحوثية والإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب".



وشدد البيان على أن "قوات التحالف لن تتهاون عن متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن، وستطال يدها كافة المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية"