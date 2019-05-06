عودة الهدوء إلى غزة وسط تقارير عن اتفاق لوقف اطلاق النار

انسامد - 6 مايو - ايار - قال مسؤولون فلسطينيون إنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية لإنهاء التصعيد الأخير في قطاع غزة.



وصرح مسؤول فلسطيني بأن "تفاهم وقف إطلاق النار يبدأ اليوم الاثنين في الساعة 4.30 صباحا (01.30 بتوقيت جرينتش)".



وأكد مصدر مصري اشترط عدم ذكر اسمه بينما رفض الجانب الإسرائيلي التعليق، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.



في غضون ذلك، ارتفع عدد القتلى من الجانبين، بعد ثلاثة أيام من العنف عبر الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.



وخلفت الاشتباكات، الأكثر عنفا منذ سنوات، 4 قتلى إسرائيليين و 23 قتيلا فلسطينيا على الأقل.



أدان نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ، أعمال العنف الأخيرة، وقال إن الأمم المتحدة تعمل مع الجانبين للتهدئة.



كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان "بأقوى العبارات" إطلاق صواريخ على إسرائيل.



وأضاف البيان: "يحث (الأمين العام) جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتهدئة الفورية، والعودة إلى التفاهمات، التي جرت خلال الأشهر القليلة الماضية." وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في حديث لشبكة فوكس نيوز أمس الأحد، إن الإسرائيليين "لديهم كل الحق في الدفاع عن أنفسهم" من الهجمات الصاروخية.



وأضاف: "آمل أن نتمكن من العودة إلى وقف إطلاق النار، الذي كان ساري المفعول طيلة أسابيع، والذي تم التمسك به بشكل كبير قبل التطورات الأخيرة".



ودعا الاتحاد الأوروبي الأحد إلى "الوقف الفوري" لإطلاق الصواريخ.



بينما أدان وزير الخارجية الإيراني ما وصفه بالهجمات الإسرائيلية "الوحشية" على غزة، منتقدا "الدعم الأمريكي غير المحدود" لإسرائيل.



وأعلنت منظمة انقذوا الأطفال "سيف ذا تشيلدرن" أنها اضطرت إلى تعليق جميع برامجها، باستثناء البرامج الضرورية في قطاع غزة.



وقال جيريمي ستونر، المدير الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط، إن المنظمة "منزعجة للغاية" إزاء الارتفاع السريع لعدد الضحايا على كلا الجانبين، ودعا إلى وقف التصعيد.



