(فوندامبريسا) الصندوق المهني المشترك يخصص

انسامد 2 مايو/ ايار/ " العمل السليم في الاسواق الحالية يتطلب المزيد من المقدرة التنافسية والتكوين المهني." هذا ما اكده ماسيمو تشيستارو نائب رئيس الصندوق المهني المشترك، بمناسبة عيد العمال مضيفا ان صندوقه وبمعية صندوق الشركات التابع لاتحاد الصناعيين الايطاليين، فضلا عن النقابات الرئيسية التي تضم 197 الف شركة ويبلغ عدد المنتسبين اليها اكثر من 4 ملايين و 600 الف عامل، تعد مختبرا هاما في هذا المجال. بفضل تلك الصناديق، اوضح تشيستارو، استطعنا في العاميين الماضيين فقط، توفير التكوين المهني لما يزيد على مليون و 200 الف عامل. واوضح نائب الرئيس ان الاقاليم التي نالت اكبر معدلات التكوين المهني في العامين الاخيرين هي: لومبارديا بنسبة 22 في المائة من الاجمالي، ولاتسيو بنسبة 15 في المائة وبالتالي اقليم فينيتو بنسبة 12 في المائة. ولاجل تنمية واعادة تأهيل المهارات العمالية في الشركات، اكد تشيستارو، ان الصندوق المهني المشترك "فوندي امبريسا، يخصص سنويا مبلغا قدره 229 مليون يورو، لمواجهة التغيرات الآنية والمستقبلية الناجمة عن الثورة الرقمية. ولكي يكون التدريب الرقمي محورا هاما في مجال التكوين المهني، اختتم تشيستارو قائلا، من الضروري اجراء نقاش واسع بين الاطراف الاجتماعية (النقابات العمالية) والمؤسسات لتسليط الضوء والتركيز على ما هو ضروري حتى وان تطلب الامر اجراء بعض التعديلات على الانظمة والقوانين لكي تتجاوب بمقدار اكبر مع مصالح الشركات والعاملين على حد سواء.