وزيرا خارجية تونس وفرنسا يبحثان مستجدات الوضع في ليبيا

انسامد - 25 ابريل - نيسان - بحث وزير الخارجية التونسي "خميس الجهيناوي" هاتفيا مساءالأربعاء مع نظيره الفرنسي " جان إيف لودريان" تطورات الوضع في ليبيا . وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها إن الوزيرين " الجهيناوي" ولودريان"، شددا خلال هذه المحادثة الهاتفية، "على ضرورة الوقف الفوري للمواجهات العسكرية الدائرة حاليا في ضواحي العاصمة طرابلس ، وإفساح المجال لاستئناف المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة". وأضافت أنهما إتفقا أيضا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة قبل نهاية 2019 ، وعلى الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها". ودعا الوزيران بهذه المناسبة، المجموعة الدولية إلى بذل مزيد من الجهود من أجل حث مختلف الأطراف الليبية على الوقف الفوري للاقتتال، حيث أكدا في هذا الصدد على الدور المحوري للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا " غسان سلامة" في رعاية المساعي الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.



