سوريا الديمقراطية: إيران وتركيا تثيران الفتن شمال سوريا

أنسامد - 24 ابريل - نيسان - لا يتردد مسؤولون كبار في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" الّذي تسيطر ذراعه المسلّحة على نحو ثلث مساحة الأراضي السورية من اتهامِ بعض العناصر من العشائر العربية في المناطق الشمالية والشرقية من سوريا بالتبعية لإيران من خلال تمويلهم وتقديم الدعم العسكري واللوجستي لهم.



وفي هذا السياق كشف رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية أن "الشيخ نواف راغب البشير يحاول في الوقت الحالي استقطاب عناصر أخرى غير أبناء عشيرته لتنفيذ بعض مخططات طهران ضمن الأراضي السورية".



وقال درار إن "إيران وتركيا تحاولان استخدام هؤلاء (العناصر) لإثارة الفتن والنعرات بين أبناء المناطق"، متهماً إياهم بـ "العمالة والارتزاق".



وأضاف أن "مخططات أتباع أنقرة وطهران هي إحداث التخريب المتعمّد في مناطقنا بهدف نيل مكانة ومكاسب، بالإضافة لبعض المناصب".



ويحاول مجلس سوريا الديمقراطية الّذي تقود أذرعته المسلحة حملة اعتقالات واسعة منذ أشهر لضبط المتورطين بالتعاون مع أنقرة وطهران وتنظيم "داعش"، التغلب على مخططات بعض من وجهاء العشائر في مناطق تقع شرقي نهر الفرات، وهم بحسب المجلس على تواصل مع النظام السوري أيضاً إلى جانب طهران.



