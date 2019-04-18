هزيمة اليوفنتوس تفقد النادي 17 في المائة من قيمة اسهمه

انسامد - 18 ابريل - نيسان - كبدت هزيمة اليوفنتوس الاخيرة امام اياكس في دوري أبطال أوروبا 299 مليون يورو من القيمة السوقية للأسهم. خسر اللقب 17٪ باليورو ، مما قلل من قيمة نادي يوفنتوس من 1.7 إلى 1.42 مليار يورو. حقق الفريق الهولندي الفائز أداءً جيدًا ، حيث كسب 8.45٪ اي 18.6 يورو بعد مباراة أمستردام.



أعطى ماسيميليانو أليغري لاعبي يوفنتوس يوم راحة. بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا حيث انهم سيختفون من علي الساحة اليوم بالاضافة الي ذلك سيعود رونالدو ورفاقه إلى التدريبات اليوم استعدادًا لمباراة السبت ضد فيورنتينا ، والتي قد تمنحهم البطولة للمرة الثامنة على التوال حيث يكفيهم التعادل لعبور خط النهاية.



وبهذه النتيجة يودع كريستيانو رونالدو بطولة أوروبا لهذا العام حيث اثبت أياكس الكثير من الجدارة ..



و اشارت الصحف تعليقا علي نتيجة المباراة "انتصر الصبيان الهولنديون علي الإيطاليين نجوم دوري أبطال أوروبا".



