الجيش الليبي يوضح حقيقة "القصف الليلي" على طرابلس

انسامد - 17 ابريل - نيسان - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، إن جماعات إرهابية تسيطر على العاصمة طرابلس قصفت بشكل عشوائي عددا من الأحياء في المدينة، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.



وأضاف المسماري في بيان صباح الأربعاء، أن القيادة العامة للقوات المسلحة "تؤكد قيام المليشيات الإرهابية، التي تسيطر على العاصمة، بالرماية العشوائية بصواريخ الجراد والراجمات على ضواحي المدينة".



وأدان المسماري القصف الليلي، الذي تسبب في تدمير عدد من المنازل في حيي الانتصار وبوسليم في طرابلس، قائلا: "إن القيادة العامة تدين هذه الأعمال الإرهابية".



وتوعد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في بيانه، بمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية، وقال إنهم "معروفون لدينا بالأسماء"، معزيا في الوقت نفسه أسر الضحايا.



واعرب المسماري عن أمله في أن يتخلص الشعب الليبي من الجماعات الإرهابية التي تسيطر على طرابلس، مثلما تخلص منهم في بنغازي ودرنة في شرقي البلاد.



وتسبب القصف على أحياء في العاصمة طرابلس ليلة الأربعاء، بمقتل 4 أشخاص على الأقل، وإصابة 4 آخرين، في حين تضرر عدد من المنازل واستعلت النيران في أخرى، حسبما أفادت مصادر محلية.



ويأتي قصف الجماعات الإرهابية لأحياء سكنية في طرابلس، في وقت يشن الجيش الوطني الليبي منذ أسبوعين عملية عسكرية للتخلص من المليشيات التي تسيطر على العاصمة.



وحقق الجيش الوطني الليبي تقدما على مدار الأيام القليلة الماضية في العمليات العسكرية، وكبد الميليشيات خسائر كبير في الأروح والعتاد، وشن غارات مركزة على أهداف للجماعات الإرهابية.



