ليبيا: رئيس الوزراء الايطالي يدعو لوقف فوري للعملية العسكرية

أنسامد 9 إبريل/نيسان - عبر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن أسفه لتعرض طرابلس لـهجوم غير مبرر أعاد البلد إلى أجواء الحرب بعد أن كانت على أبواب حل الأزمة التي تمر بها.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مساء الإثنين، من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.



ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تناول السراج وكونتي مستجدات وتداعيات العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من قبل قوات المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي.



وبحسب البيان، فإن كونتي أكد رفض إيطاليا القاطع لهذا الهجوم والذي يزعزع الاستقرار، والذي طال المطار المدني ويهدد حياة المدنيين، داعياً إلى الوقف الفوري لهذه العملية العسكرية، وأن تعود قوات حفتر إلى مواقعها السابقة التي انطلقت منها.



من جانبه أعرب السراج خلال المكالمة عن شكره للرئيس كونتي والحكومة الإيطالية، مؤكداً العزم على مقاومة هذا العدوان بكل قوة، وإلى أن تنسحب قوات حفتر وتعود من حيث أتت.



كما أعلن عن ملاحقة كل من يرتكب جرائم حرب وتقديمه إلى القضاء المحلي والدولي.



