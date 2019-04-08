قصف جوي على مطار معيتيقة وتعليق 6 رحلات جوية

أنسامد - 8 أبريل /نيسان - أعلن مطار معيتيقة الدولي تعرضه لقصف جوي من طائرة حربية، وذلك في اليوم الخامس للاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس عقب إعلان الجيش الوطني التابع للحكومة الموقتة بدء عملياته.



وأكد مصدر مسؤول من داخل مطار معيتيقة المدني في تصريح إلى «بوابة الوسط» تعليق الرحلات الجوية بالمطار حتى إشعار آخر، وإخلاء الركاب منه عقب القصف الجوي. مشيرًا غلى عدم وقوع أضرار بشرية ..



وكان المقرر إقلاع 6 رحلات جوية من المطار اليوم، لكن المصدر أكد تعرض جزء كبير من مهبط الطائرات إلى أضرار. وتلقت «بوابة الوسط» تسجيلًا مصورًا من داخل المطار يظهر حالة الهلع بين المسافرين عقب القصف.



ودخل الطيران الحربي على الخط المواجهات للمرة الأولى أمس الأحد مع إعلان القيادة العامة للجيش، التابعة للحكومة الموقتة أن طائراتها الحربية شنت غارات على ضواحي طرابلس.



