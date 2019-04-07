أفريكوم تجلي مجموعة من القوات الأمريكية غرب طرابلس

أنسامد 7 إبريل/نيسان - أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" إجلاء مجموعة من القوات الأمريكية الداعمة لها على الأرض مؤقتا، استجابة للظروف الأمنية والاضطرابات المتزايدة في طرابلس. وأوضح بيان لأفريكوم أن من مهام القيادة الأمريكية الإفريقية في ليبيا تقديم الدعم العسكري للبعثات الدبلوماسية ومتابعة أنشطة مكافحة الإرهاب إضافة إلى تعزيز الشراكات وتحسين الأمن في جميع أنحاء المنطقة.



وأضاف أنه تم إجلاء اليوم مؤقتا مجموعة من القوات الأمريكية الداعمة، من ليبيا استجابة للظروف الأمنية، موضحا "سنستمر في مراقبة الظروف والتطورات على الأرض وإمكانية تجديد التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة حسب الظروف والضرورة".



وأضافت القيادة في البيان :"تظل القيادة الأمريكية الإفريقية ملتزمة بليبيا آمنة ومستقرة، مما يسهم في الأمن الإقليمي".



