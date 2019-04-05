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إيطاليا: المسار السياسي هو الخيار الوحيد لتجاوز أزمة ليبيا
    انسامد - 5 ابريل / نيسان - أكدت الحكومة الإيطالية أن الخيار الوحيد المستدام لتجاوز الأزمة في ليبيا هو المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.

    وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في بيان له إنه يتابع باهتمام وقلق تطورات الأحداث في ليبيا، منوها أن إيطاليا تواصل دعم مبادرات مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

    وأشار إلى أن الخيارات العسكرية إذا كانت أحادية الجانب لا توفر أي ضمانات لتحقيق حلول مسئولة ودائمة، مضيفا أن الاستقرار في ليبيا يظل هدفا أساسيا تسعى إليه إيطاليا لأن الجمود السياسي الذي تعيشه ليبيا مستمر منذ وقت طويل.

    الصورة: رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي
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