الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد

انسامد - 3 ابريل - نيسان - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء عن ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية تمنراست، أقصى جنوبي البلاد.



وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش أمس إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة". وأضاف البيان أن المخبأ يحتوي على 4 بنادق آلية من نوع كلاشنيكوف ، وبندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف ؛ و17 قذيفة هاون عياري 120 ملم و82 ملم ؛ و24 قذيفة مضادة للدبابات ؛6 قنابل يدوية ؛ ماسورة للبندقية الرشاشة FMPK ؛ و11 خزينة ذخيرة للبنادق الآلية كلاشنيكوف و3 صناديق ذخيرة للبندقية الرشاشة FMPK ؛ ومنظارين للقاذف الصاروخي RPG-7 ؛ بالإضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر بـ(2446) طلقة وأغراض أخرى. وأكد البيان أن مثل هذه النتائج النوعية تؤكد على فعالية ونجاعة مختلف العمليات التي تقودها وحدات الجيش في تأمين وحماية كافة الحدود الوطنية من مختلف الآفات والتهديدات.



