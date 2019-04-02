الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يقرر الاستقالة
صحف عربية:ضرورة تحرك عربي واعي لتجنب الانفجار
نحو 5.3 مليار درهم ايرادات الانشاءات البترولية الاماراتية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إثنين من الدلافين يحرسان مركبا شراعيا بين كورسيكا وتوسكانا
اليوم العالمي للتوحد:مباني ايطاليا تتلون بالازرق
مهرجان الموسيقى على جبال الألب الإيطالية بآلات من الثلج
لرئيس الإيطالي ماتاريلا يمنح جوائز للشباب المتميز في مجال الخدمات الإجتماعية
مظاهرات في ميلان تطالب بوقف العنصرية
رجال "185 RRAO"، أحدي القوات الخاصة للجيش الإيطالي خلال أنشطة المراقبة الاستراتيجية