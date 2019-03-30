تظاهرات "الأرض والعودة".. مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي

أنسامد - 30 مارس /أذار - قتل الجيش الإسرائيلي، السبت، بالرصاص فلسطينيين اثنين وأصاب أكثر 200، خرجوا في مسيرات "مليونية الأرض والعودة" على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أورد مراسلنا.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال قتل فلسطينيين اثنين وأصاب 209 منهم 24 بالرصاص الحي خلال المسيرات السلمية شرقي قطاع غزة.



وكانت مصادر طبية قد ذكرت في وقت سابق أن فلسطينيا قتل برصاص إسرائيلي، صباحا، متأثرا بجروحه قبيل انطلاق التظاهرات المرتقبة.



وأطلق الفلسطينيون على مسيرات السبت، مليونية "الأرض والعودة"، التي تتزامن مع الذكرى الأولى لخروج مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة، والذكرى الـ 43 ليوم الأرض