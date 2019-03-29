مصر: الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح بعد سجنه 5 سنوات

أنسامد - 29 مارس /آذار - أفرجت السلطات المصرية عن الناشط علاء عبدالفتاح، في الساعات الأولى من صباح الجمعة عقب قضائه مدة السجن 5 سنوات لإدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى".



وأكدت أسرة علاء عبد الفتاح ومحاميه خالد علي إتمام إجراءات إخلاء سبيله وإطلاق سراحه.



وأُلقي القبض على علاء في نوفمبر 2013 مع آخرين عندما كان يشارك في مظاهرة ضد قانون التظاهر ومسودة الدستور الحالي الذي استفتي عليه في مطلع عام 2014. ووجهت لعلاء تهمة التظاهر دون تصريح.



وحكم على علاء عبد الفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات من قبل محكمة الجنايات في هذه القضية التي عرفت بـ"أحداث مجلس الشورى"، وأيدت محكمة النقض المصرية الحكم في عام 2017 .



