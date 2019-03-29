مصر: الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح بعد سجنه 5 سنوات
جريفيث: الانسحاب من الحديدة بطيء ولكنه جيد
انطلاق اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية بتونس
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إثنين من الدلافين يحرسان مركبا شراعيا بين كورسيكا وتوسكانا
مهرجان الموسيقى على جبال الألب الإيطالية بآلات من الثلج
لرئيس الإيطالي ماتاريلا يمنح جوائز للشباب المتميز في مجال الخدمات الإجتماعية
مظاهرات في ميلان تطالب بوقف العنصرية
رجال "185 RRAO"، أحدي القوات الخاصة للجيش الإيطالي خلال أنشطة المراقبة الاستراتيجية
عقب طقس سيىء، شمس ساطعة وسماء زرقاء على جبال دولوميتي