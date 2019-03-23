إعلان النصر النهائي.. سقوط آخر معاقل داعش بسوريا

أنسامد - 23 مارس /آذار - أعلن مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، السبت، تحقيق "النصر العسكري النهائي" على تنظيم داعش في شرق سوريا.



وقال مدير المركز الإعلامي مصطف بالي عبر تويتر، إن قوات سوريا الديمقراطية حققت ذلك النصر النهائي بعد أن قضت على وجود المتطرفين في آخر جيب لداعش في بلدة الباغوز بمحافظة دير الزور.



وجاء إعلان النصر، بعد ستة أشهر من إطلاق قوات سوريا الديمقراطية هجوماً واسعاً بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية على الباغوز، آخر جيب لداعش في شرق سوريا.



