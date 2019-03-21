الإمارات ترفض مزاعم حول محطة براكة للطاقة النووية

انسامد - 21 مارس - اذار - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان رسمي أصدره المندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حمد علي الكعبي، عن رفضها للمزاعم المتعلقة بمشاكل السلامة لمحطة براكة للطاقة النووية.



وأكد البيان أن البرنامج النووي في الإمارات يلتزم بأعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي، طبقاً لسياسة الدولة النووية لعام 2008، مشيراً إلى أن محطة براكة تستخدم تكنولوجيا الجيل الثالث النووية المتقدمة وتطبق معايير الوكالة الدولية.



وكانت قطر قدمت شكوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ما وصفته بمخاطر تمثلها محطة طاقة نووية تشيدها الإمارات، وقالت في رسالتها إن المحطة النووية الإماراتية تشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي والبيئة.



وأضافت قطر أن غبار مواد مشعة ينجم من حادث عرضي يمكن أن يصل إلى الدوحة خلال خمس ساعات إلى 13 ساعة، وأن تسرباً إشعاعياً سيكون له تأثير مدمر على إمدادات المياه في المنطقة، بسبب اعتمادها على محطات التحلية.



