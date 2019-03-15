Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
غارات إسرائيلية مكثفة على عدد من المواقع في قطاع غزة
    انسامد - 15 مارس/اذار - شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة غارات مكثفة على عدد من المواقع في قطاع غزة.

    وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الطيران قصف نحو 100 هدف في أنحاء قطاع غزة ردا على اطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب.

    وقالت مصادر طبية فلسطينية إن أربعة مواطنين فلسطينيين أصيبوا جرّاء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    مع إقتراب الصيف ، 6 من أصل 10 إيطاليين مهووسون بالرياضة

    ألبوم الصور