غارات إسرائيلية مكثفة على عدد من المواقع في قطاع غزة

انسامد - 15 مارس/اذار - شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة غارات مكثفة على عدد من المواقع في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الطيران قصف نحو 100 هدف في أنحاء قطاع غزة ردا على اطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب.



وقالت مصادر طبية فلسطينية إن أربعة مواطنين فلسطينيين أصيبوا جرّاء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.



