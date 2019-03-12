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تأجيل انتخابات الرئاسة بالجزائر.. وبوتفليقة يعلن عدم ترشحه
    أنسامد 12 مارس /آذار - أعلن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الاثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد التي كان من المقرر أن تعقد في أبريل القادم، فيما أكد على عدم ترشحه لولاية خامسة.

    ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية رسالة بوتفليقة التي جاء فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل 2019.

    وقال بوتفليقة: "حالتي الصحية وعمري لا يسمحان لي إلا بأداء واجبي الأخير تجاه الشعب"، مشيرا إلى أنه "لم يكن لدي نية قط للترشح للانتخابات الرئاسية".

    وأوضح: "أتفهم الرسالة التي جاء بها الشباب الجزائري"، مضيفا: "سأعرض مشروع الدستور الذي تعده الندوة الوطنية للاستفتاء الشعبي.

    تنظيم الانتخابات الرئاسية سيجري بعد حوار وطني شامل".

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