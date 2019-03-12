تأجيل انتخابات الرئاسة بالجزائر.. وبوتفليقة يعلن عدم ترشحه
مقتل عشرات الدواعش ومقاتلين من سوريا الديمقراطية في الباغوز
غارات جوية تركية على مواقع لـ "بي كا كا" شمالي العراق
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
مع إقتراب الصيف ، 6 من أصل 10 إيطاليين مهووسون بالرياضة
مظاهرات في ميلان تطالب بوقف العنصرية
رجال "185 RRAO"، أحدي القوات الخاصة للجيش الإيطالي خلال أنشطة المراقبة الاستراتيجية
عقب طقس سيىء، شمس ساطعة وسماء زرقاء على جبال دولوميتي
ثلوج في مدينة "سيينا" حيث تستخدم الزلاجات في الميدان
مهرجان مصارعة الهجن في تركيا