السعودية تكتشف كميات كبيرة من الغاز في البحر الأحمر

انسامد - 8 مارس/آذار - أعلن وزير وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في البحر الأحمر.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اكتشاف كميات كبيرة من الغاز للاستثمار في البحر الأحمر.



وأشار الوزير السعودي خلال تفقده مشروعات مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية إلى أن أرامكو السعودية بصدد تكثيف عمليات الاستكشاف خلال العامين القادمين، وذلك بعد التأكد من دراسة الجدوى الاستثمارية من هذا المشروع.



وأضاف الفالح أن كميات النفط في البحر الأحمر قليلة و مكلفة في عمليات الإنتاج التي تتراوح بين 30- 40 دولارا، نظرا لوجوده في مناطق عميقة في قاع البحر ما بين عمق 1200- 1500 متر.



