البابا فرانسيس يزور المغرب

انسامد - 7 مارس - اذار - كشف أساقفة المغرب، في ندوة صحفية في مدينة الدار البيضاء، تفاصيل برنامج الزيارة، التي سيقوم بها البابا فرنسيس إلى المغرب أواخر شهر مارس الجاري.



ووفق ما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، فإن الزيارة، التي اختير لها شعار "خادم الأمل"، تهدف إلى تطوير الحوار بين الأديان وتعزيز التفاهم المتبادل بين مؤمني الديانتين وترسيخ قيم السلام والتسامح.



وستمتد زيارة البابا فرنسيس إلى المغرب يومين، من 30 إلى 31 مارس.



ومن المرتقب أن يستقبل الملك محمد السادس البابا فرانسيس بمطار الرباط - سلا، ثم سيرافقه سيرا على الأقدام إلى القاعة الشرفية بالمطار، حيث سيُقدّم له الحليب والتمر "وفق التقاليد المغربية".



ويضم برنامج الزيارة لقاء بين البابا فرنسيس والعاهل المغربي، وبعده زيارة قبر الملكين الراحلين، محمد الخامس والحسن الثاني.



وقال أب كاتدرائية القدّيس بطرس بالرباط، دانييل نوريسات، خلال الندوة الصحفية، إن البابا سيزور معهد محمد السادس قصد اللقاء بمرشديه ومرشداته الدينيين، كما سيلتقي بأعضاء "كاريتاس"، وهي جمعية تقوم بالخدمة المدنية للكنيسة الكاثوليكية، وتشتغل مع المهاجرين.



