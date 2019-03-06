موافيرو: الحكومة الايطالية ستقرر موقفها بشأن صوفيا خلال مارس

أنسامد - 6 مارس /آذار - قال وزير الخارجية الإيطالي، انزو موافيرو إن الحكومة الايطالية ستقرر موقفها بشأن مهمة صوفيا الأوروبية خلال شهر مارس الجاري.



وأوضح موافيرو خلال جلسة للجنة الهجرة والسياسات الدولية بمجلس النواب الايطالي أن تلك المسألة قيد المناقشة على مستوى الحكومة، منوها أن مهمة صوفيا كان تم التمديد لها حتى نهاية مارس.



وأضاف أن الحكومة تناقش إمكانية الابقاء على مهمة صوفيا، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يسهم في حل مشكلة توافد المهاجرين عبر البحر.



