اليمن.. خامس "إنزال" للتحالف لدعم قبائل حجور

أنسامد - 2 مارس /آذار/ - نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية إنزال لإمداد قبائل حجور في اليمن بالمواد الطبية والغذائية والمعدات عسكرية، لمواجهة اعتداءات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وفق ما ذكرت مصادر يمنية محلية، السبت.



وذكرت المصادر أن عملية الإنزال الجديدة تعد الخامسة من نوعها، من أجل دعم قبائل حجور بمديرية كُشر فيمحافظة حجة شمال غربي اليمن.



وتشهد مناطق حجور بمحافظة حجة اشتباكات عنيفة منذ عدة أسابيع، بين ميليشيات الحوثي الإيرانية التي تحاصر هذه المناطق، ومقاتلي قبائل حجور الذين يدافعون عنها.



وأكدت مصادر ميدانية، السبت، وصول أكثر من 20 قتيلا و15 جريحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى مستشفيات محافظة حجة قادمة من حجور، من جراء الاشتباكات.



