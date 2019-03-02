Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
اليمن.. خامس "إنزال" للتحالف لدعم قبائل حجور
مواد طبية وغذائية ومعدات عسكرية، لمواجهة الحوثيين
    أنسامد - 2 مارس /آذار/ - نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية إنزال لإمداد قبائل حجور في اليمن بالمواد الطبية والغذائية والمعدات عسكرية، لمواجهة اعتداءات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وفق ما ذكرت مصادر يمنية محلية، السبت.

    وذكرت المصادر أن عملية الإنزال الجديدة تعد الخامسة من نوعها، من أجل دعم قبائل حجور بمديرية كُشر فيمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

    وتشهد مناطق حجور بمحافظة حجة اشتباكات عنيفة منذ عدة أسابيع، بين ميليشيات الحوثي الإيرانية التي تحاصر هذه المناطق، ومقاتلي قبائل حجور الذين يدافعون عنها.

    وأكدت مصادر ميدانية، السبت، وصول أكثر من 20 قتيلا و15 جريحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى مستشفيات محافظة حجة قادمة من حجور، من جراء الاشتباكات.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إفتتاح مركز أبحاث السلاحف البحرية في بورتيتشي للجمهوررحلة تعليمية عن طريق الوسائط المتعددة ومختبرات العلاج

    ألبوم الصور