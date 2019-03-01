وزير الداخلية الإيطالي: تراجع كبير في تدفقات الهجرة

أنسامد في الاول من مارس - أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم /الجمعة/، تراجع نسبة تدفقات المهاجرين إلى السواحل الايطالية بأكثر من 95% خلال أول شهرين من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وقال سالفيني - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي : "إن الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية في الشهرين الماضيين يقدروا بنحو 262 مهاجرًا".



وأضاف وزير الداخلية الإيطالي: "في نفس الفترة من العام الماضي بلغوا نحو 5274 مهاجرًا، بالتالي، فإن الانخفاض في أعداد الوافدين تخطى نسبة 95% "، موضحا أن عدد المهاجرين الذين تمت إعادتهم إلى بلادهم خلال هذا العام يعادل أربعة أضعاف الوافدين بنحو 1099 عادوا إلى بلدانهم، منهم 1013 تمت إعادتهم قسرياً و86 عادوا طواعية.



