السيسي يلتقي رئيس وزراء إيطاليا بشرم الشيخ

أنسامد - 26 فبراير / شباط / - بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الاثنين، مع رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الجانبين تطرقا إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في مقتل الطالب الإيطالي، ريجيني، والتعاون المشترك بين الدولتين للكشف عن ملابسات القضية والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.



وأضاف راضي أن اللقاء تطرق أيضا إلى استعراض آخر تطورات الملف الليبي، حيث أكد السيسي على ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة، يكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، بالشكل الذي يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها.



من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن تقدير بلاده للدور الفعال الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا، موجها الشكر للرئيس المصري على المشاركة في القمة المصغرة بشأن ليبيا والتي عقدت في نوفمبر الماضي بمدينة باليرمو في إيطاليا وهدفت إلى التشاور بشأن سبل التوصل إلى استعادة الاستقرار في ليبيا.



