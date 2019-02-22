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اليمن: التحالف ينفذ إنزالاً جوياً للأسلحة دعماً لقبائل حجور
    انسامد - 22 فبراير / شباط - نفّذ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الخميس، عملية إنزال جوي لأسلحة وذخائر دعماً لقبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة، التي تخوض معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي منذ أربعة أسابيع.

    ونقلت قناة "العربية" الاخبارية عن وزارة الدفاع اليمنية أن طيران التحالف زوّد رجال قبائل حجور بذخائر ومؤن ومعدات طبية كدعم لهم ولمساندتهم في التصدي للميليشيات التي تشن هجمات مكثفة ومستمرة على المنطقة.

    وأضافت قناة "العربية" أن هذه هي المرة الأولى التي يزوّد فيها طيران التحالف القبائل بالسلاح، حيث كانت أول عملية إنزال جوي قبل يومين قد شملت إنزال معونات إغاثية وطبية فقط إلى مناطق حجور.

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