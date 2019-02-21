"هزيمة وشيكة" لداعش بسوريا

انسامد - 21فبراير - شباط - أصبحت هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في آخر جيب يسيطر عليه شرقي سوريا وشيكة، وذلك مع مغادرة قافلة مدنيين المنطقة المحاصرة، بينما قالت قوات سوريا الديمقراطية إن المتشددين الباقين يريدون القتال حتى الموت.



وغادر أكثر من ألفي مدني قرية الباغوز في قافلة شاحنات، في حين شوهدت طائرات التحالف تحلق في الأجواء، بينما سمع دوي المعارك بشكل متقطع في المنطقة التي تحاصرها قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل.



وأشار مسؤولون في قوات سوريا الديمقراطية وآخرون أميركيون، إلى أن وجود المدنيين في الباغوز، التي تعرضت لضربات جوية ليلة الثلاثاء، يبطئ وتيرة تقدم القوات.



وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: "حتى الآن الإرهابيون المتحصنون بالداخل ما زالوا يراهنون على الحسم العسكري".



وأوضح أن "قوات سوريا الديمقراطية ليست متأكدة مما إذا كان بعض مسلحي التنظيم قد غادروا الباغوز مع المدنيين، لكن قوات الأمن تفحص هوية كل من يغادرون".



