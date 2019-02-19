ليبيا.. رفع حظر الطيران جنوباً و3 ملفات بين حفتر وسلامة

انسامد - 19 فبراير - شباط - أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، الاثنين، استئناف رحلات الطيران المدني المعلقة في أجواء المنطقة الجنوبية.



وكان قائد غرفة عمليات القوات الجوية اللواء محمد منفور، أعلن في وقت سابق، أن حظر الطيران لن يرفع إلا بقرار من الجيش الليبي بسبب العمليات العسكرية الواسعة في الجنوب، وهو إجراء احترازي لأمن الملاحة الجوية، مؤكداً أنه لا يوجد ما يمنع هبوط أي طائرة شريطة الحصول على إذن للهبوط والإقلاع لضمان سلامتها.



يذكر أن الجيش الليبي أطلق في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي عملية عسكرية لتطهير جنوب غربي ليبيا، وسيطر على عدد من المناطق لاسيما سبها و حقل الشرارة النفطي.



وأدت العمليات العسكرية، وحظر الطيران قبل أسبوع إلى تصاعد التوتر بين الحكومة الليبية برئاسة فايز السراج وحفتر.



وبالتزامن مع رفع الحظر، التقى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، الاثنين، مع حفتر في الرجمة ببنغازي. وطرحت على طاولة النقاش 3 ملفات مهمة، وهي الوضع في الجنوب، والحالة الإنسانية في درنة، والوضع السياسي في #ليبيا بشكل عام، بما في ذلك الاستعدادات لـ الملتقى الوطني، بحسب ما أفادت البعثة في بيان لها.



كما التقى سلامة أعضاء من البرلمان والبلدية لدراسة تنفيذ كافة المشاريع المطروحة على الأرض.



