رئيس البرلمان العراقي يصل إلى ألمانيا فى زيارة 3 أيام

انسامد - 18 فبراير - شباط - وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي صباح اليوم الإثنين إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.



وأعلن مصدر عراقي، في تصريحات له حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية، أنه من المقرر أن يلتقي الحلبوسي مع مسؤولين بالبرلمان والحكومة والكتل السياسية الألمانية.



وكان الحلبوسي قد التقى أول الشهر الجاري مع السفير الألماني لدى العراق سيريل نون لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها الملف الأمني والإنساني والمساهمة في جهود الإعمار وعودة النازحين وتحقيق الاستقرار .



