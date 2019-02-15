السفير الفرنسي يعود إلى روما اليوم بعد استدعائه للتشاور

انسامد - 15 فبراير / شباط - قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو إن سفير باريس لدى إيطاليا سيعود إلى روما، اليوم الجمعة، بعد استدعائه في وقت سابق هذا الشهر، ردا على سلسلة من التصريحات وصفتها فرنسا بالمشينة من جانب مسؤولين إيطاليين.



وذكرت الوزيرة ناتالي لوازو لإذاعة (آر.تي.إل)، الجمعة "سيعود إلى روما اليوم"، وذلك بعد أسبوع على استدعائه للتشاور.



واضافت "استمعنا ايضا الى زعماء سياسيين صدرت عنهم كلمات او تصرفات غير ودية لاظهار أسفهم"، في اشارة الى نائبي رئيس الوزراء ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، مضيفة "ايطاليا بحاجة لفرنسا، لذلك دعونا نعمل معا." وكانت وزارة الخارجية الفرنسية استدعت - في وقت سابق من الشهر الجاري- سفيرها لدى روما للتشاور على خلفية قيام نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو بزيارة لممثلي حركة "السترات السفراء" التي نظمت احتجاجات ضد الحكومة في فرنسا.



