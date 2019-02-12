رئيس الوزراء الايطالي يوجه باستعادة العلاقات مع باريس

انسامد - 12 فبراير - شباط - قال وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو، إن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي وجّه باستعادة العلاقات مع باريس.



اكد موافيرو " إن العلاقات بين إيطاليا وفرنسا قوية، وقد تختلف المصالح ووجهات النظر لكن علينا تكثيف الاتصالات المؤسسية والتحكم في مسار المواجهات السياسية لتجاوز إجراءات مثل استدعاء السفير".



وكانت العلاقات بين روما وباريس قد شهدت مؤخرا قدرًا ملحوظا من التوتر بسبب عقد لقاء غير معلن بين نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو مع ممثلي حركة "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة الفرنسية، مما أدى إلى استدعاء السفير الفرنسي في روما للتشاور.



وحول هذا اللقاء مع السترات الصفراء، لفت موافيرو إلى أن رئيس وزراء بلاده قال إنه أجرى هذا اللقاء بصفته "زعيم حزب"، مضيفًا أن إعادة أواصر العلاقات بين البلدين تتطلب دخول الدبلوماسية في أعلى مستوياتها متمثلة في محادثة بين جوزيبي كونتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي ذات السياق، كان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أعرب في وقت سابق عن استعداده للاجتماع بنظيره الفرنسي كريستوف كاستنير لبحث الخلافات القائمة بين البلدين. وأكد سالفيني أن استعادة العلاقات الطيبة بين البلدين تعتبر أمرا سياسيا ومحوريا وكلما كان سريعا كان أفضل.



