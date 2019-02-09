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السجن المؤبد لسبعة متهمين في هجومين على متحف ومنتجع في تونس
    أنسامد - 9 فبراير / شباط/ - قضت محكمة تونسية بالسجن المؤبد لسبعة أشخاص لضلوعهم في هجومين على متحف ومنتجع في تونس عام 2015 قتل فيهما 24 شخصا، معظمهم من السياح الأجانب من بينهم 4 إيطاليين.

    وقد استمرت جلسات المحاكمة عاما ونصف للنظر في الهجومين على متحف باردو في تونس وفندق"مرحبا ريو إمبريال" في مدينة سوسة، واللذين قتل فيهما 60 شخصا.

    وكان تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عنهما.

    وأصدرت المحكمة أحكاما أخرى على أشخاص آخرين في القضية ذاتها، وتراوحت بين السجن لمدة 6 أشهر و 16 سنة، وفقا لتصريحات سفيان السليطي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية الذي تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية.

    وأخلت المحكمة سبيل 27 شخصا لم تثبت الاتهامات بحقهم، ولم تصدر أي حكم بالإعدام.

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