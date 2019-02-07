فرنسا تستدعي سفيرها في إيطاليا

أنسامد - 7 فبراير / شباط / - أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، استدعاء سفيرها في روما، كريستيان ماسي ، في تصعيد جديد لتوتر العلاقات مؤخرا بين البلدين.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن خطوة استدعاء السفير، جاءت بعد سلسلة "تصريحات مغالية" و"تهجم لا أساس له" و"غير مسبوق" من قبل مسؤولين إيطاليين، وفق ما أوردت "فرانس برس".



وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية أن "التدخلات الأخيرة تشكل استفزازا إضافيا وغير مقبول"، بعدما التقى نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، محتجين من "السترات الصفراء" في فرنسا.



وشهدت العلاقات بين إيطاليا وفرنسا توترا متصاعدا في الأسابيع الأخيرة، بعد تبادل الدولتين حربا كلامية في عدد من القضايا، أبرزها الملف الليبي وتدفق المهاجرين، وحركة السترات الصفراء الاحتجاجية في فرنسا.



وبدأ الخلاف حين اتهم مايو، باريس بترسيخ الفقر في أفريقيا والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا.



وأكد ماتيو سالفيني، وهو نائب آخر لرئيس الوزراء الإيطالي، ما جاء على لسان دي مايو، قائلا "فرنسا تنتزع الثروات من أفريقيا بدلا من مساعدة الدول على تطوير اقتصادها".



في الصورة : السفير الفرنسي في روما، كريستيان ماسي.



