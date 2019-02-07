فرنسا تستدعي سفيرها في إيطاليا
بعد "تهجم غير مسبوق"
ماكرون يثير غضب تركيا ويعلن عن يوم وطني «لإبادة الأرمن»
قطر تشارك في أعمال الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
صنع في إيطاليا ، يسجل رقما قياسيا بلغ 42 مليار يورو على طاولات الطعام في العالم
ثلوج في مدينة "سيينا" حيث تستخدم الزلاجات في الميدان
مهرجان مصارعة الهجن في تركيا
الكنيسة الكاثوليكية بالأردن تحيي يوم الحج إلى موقع المعمودية
بطولة قطر للتنس "قطر أوبن" : السويسري واورينكا ضد الأسباني باوتيستا
تطورات خطيرة على الحدود الإسرائلية اللبنانية