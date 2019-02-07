الحريري التقى نظيره الإيطالي:المرحلة المقبلة هي مرحلة العمل

أنسامد - 7 فبراير / شباط / - استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم نظيره الايطالي جوزيبي كونتي في السراي الحكومي.



وشكر الحريري "إيطاليا على دعمها الدائم للبنان ودورها الهام في صفوف اليونيفيل"، مشددا على "التزام الحكومة اللبنانية بسياسة النأي بالنفس وقرار 1701".



وقال بعد اللقاء: "علينا تطوير شبكات اساسية بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص الايطالي ولبنان قادر على ان يصبح مركزا اقليميا لقطاع الاعمال الايطالي".



وتابع "سنعمل على تطوير العلاقات بين لبنان و ايطاليا وتفعيلها على كل الأصعدة"، مشيرا الى أن "المرحلة المقبلة هي مرحلة واعدة وهي مرحلة العمل".



بدوره، لفت كونتي الى أن "لبنان والحكومة الجديدة لديهم تحديات كثيرة ورأيت ان الحريري يركز على الاصلاحات وينوي ان تشارك القوى السياسية في هذه العملية".



وتمنى كونتي "التوفيق للحكومة الجديدة وايطاليا بجانب المؤسسات في لبنان وستبقى تقدم مساهماتها في عملية السلام والحوار"، مشيرا الى "اننا تحدثنا عن التطورات على طول خط الأزرق ونتمنى أن يكون الحوار الحل الوحيد للتخفيف من التوترات ونحن على أتم الاستعداد للقيام بالوساطة".



وشكر كونتي الحريري "على دعوته الشركات الإيطالية من أجل المشاركة في عملية الاعمار والتنمية في لبنان".



