مفاوضات اليمن في عمان:اتفاق لتبادل 1800 سجين

انسامد - 6 فبراير - شباط - ذكرت مصادر اعلامية عربية أن المفاوضات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في عمان والتي تجري بوساطة الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية أدت حتى الآن إلى التوصل إلى اتفاق للإفراج عن 1200 سجين محتجز من الحوثيين المقربين من إيران ، و 600 محتجز من قبل الموالين المدعومين من قبل الائتلاف العربي .



عقدت الجولة الأولى من المحادثات في عمان في 16 يناير الماضي، وتجري الجولة الثانية من المحادثات لتبادل السجناء بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



أشرفت اللجنة الدولية على تبادل الأسير السعودي مقابل سبعة سجناء من المتمردين.



أعلن الأردن، أمس، أنه وافق على طلب جديد من الأمم المتحدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في عمان، الأسبوع المقبل، لبحث اتفاق الأسرى.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان، أن «موافقة الأردن على عقد الاجتماع في عمان يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية، ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة».



وكان قد تم الاتفاق في 13 ديسمبر الماضي بعد ثمانية أيام من المحادثات في السويد بين ممثلين عن الحكومة الشرعية، ووفد الحوثيين المدعومين من إيران، على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، كما تم الاتفاق على تبادل نحو 15 ألف أسير من الطرفين، وأفرج التحالف العربي لدعم الشرعية عن سبعة أسرى من المتمرّدين الحوثيّين نُقلوا من الرياض إلى صنعاء عبر الصليب الأحمر، الأربعاء الماضي.



