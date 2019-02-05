البابا فرانسيس يترأس قداساً في العاصمة الإماراتية أبوظبي

انسامد - 5 فبراير - شباط - تفيد التقارير الواردة من الإمارات إلى أن مايزيد عن 130 ألف شخص يشاركون في القداس الذي يقوده البابا فرانسيس في العاصمة أبو ظبي وكان البابا قد وصل إلى مدينة زايد الرياضية على متن سيارة مكشوفة وسط ترحيب حافل من المشاركين في القداس الأول من نوعه في شبه الجزيرة العربية هذا يستقطب القداس الذي يترأسه البابا فرانسيس في العاصمة الإماراتية أبوظبي مسيحيين كاثوليك من خارج الإمارات بجانب ممثلين عن كنائس شرقية.



توافد عشرات الآلاف من المسيحيين الكاثوليك على مدينة زايد الرياضية في أبوظبي لحضور قداس يترأسه البابا فرانسيس.



وقالت وسائل إعلام إماراتية إن من المتوقع أن يحضر القداس أكثر من 135 ألف شخص، جاءوا من داخل الإمارات وخارجها.



ويأتي القداس في إطار الزيارة التي يختتمها بابا الفاتيكان إلى الإمارات خلال ساعات، وهي الأولى لحبر أعظم لا يزال في منصبه إلى شبه الجزيرة العربية