العبادي يرفض تصريحات ترامب بشأن توريط العراق بمراقبة إيران

انسامد - 4 فبرير - شباط - أعلن رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن بقاء القوات الأمريكية في العراق لـ"مراقبة إيران"، داعيا الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر بتلك التصريحات التي اعتبرها "مزعزعة" للعلاقة بين بغداد وواشنطن.



وقال المكتب الإعلامي للعبادي " إن رئيس الوزراء العراقي السابق، ورئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي يرفض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تناقلتها وسائل الإعلام يوم أمس كجزء من حديثه لقناة أمريكية" ، وأضاف البيان أن "الحديث عن قواعد أمريكية وعن استخدامها لمواجهة دول جوار يتعارض مع الدستور العراقي والاتفاقيات بين العراق والولايات المتحدة والتي تم التوافق عليها في كل مراحل المشاركة الأمريكية ضمن التحالف الدولي لمقاتلة داعش".



كما أكد البيان حرص العراق على أن تكون المشاركة الأمريكية ضمن قوات التحالف الدولي ، وفقا للسيادة العراقية لأغراض الدعم اللوجستي والاستخباري والتدريب العسكري.



وأشار إلى أن "الحديث عن قواعد عسكرية أمريكية في العراق لأهداف المواجهة يعقد العلاقة مع دول الجوار، ويعرض العلاقة مع الولايات المتحدة إلى أزمات غير متوقعة، ويخل بسيادة واستقلالية العراق".



كما شدد على ضرورة مراجعة الإدارة الأمريكية موقفها وإعادة النظر بهذه التصريحات التي تزعزع العلاقة بين بغداد وواشنطن وتخلق أجواء سلبية غير مبررة"، داعيا الحكومة العراقية إلى " تأكيد موقفنا الثابت بعدم جواز استخدام الأراضي العراقية ضد أية دولة جارة ومن أية جهة كانت".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف أمس عن نيته إبقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو مراقبة إيران.



