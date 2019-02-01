فرنسا ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أنسامد في الاول من فبراير - أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة عن ترحيب بلاده بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.



واكد الاليزيه في بيان له أن فرنسا وقفت في خلال الأشهر الأخيرة إلى جانب الشعب اللبناني ومسؤوليه من أجل تهيئة شروط هذا التشكيل، في سياق روحيّة الشراكة والصداقة التي تجمع بين بلدينا.



واعرب ماكرون عن تمنّياته بالنجاح الكامل لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ووزراء حكومته في عملهم المستقبليّ في خدمة الشعب اللبناني إلى جانب الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي وكافة القوى الحيّة التي تشكّل المجتمع اللبناني في كامل تنوّعه.



واضاف البيان أن "الرئيس إيمانويل ماكرون يعيد التأكيد على تمسّكه بسيادة لبنان واستقراره وأمنه، ويشدّد على أهميّة سياسة النأي بالنفس ومكافحة الإرهاب".



وأكد رغبة فرنسا في مواكبة لبنان على طريق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.



الصورة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون