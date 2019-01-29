الاستخبارات العراقية: مقتل 6 من قادة (داعش) في الأنبار

أنسامد 29 يناير /كانون الثاني/ - أعلن مصدر بالاستخبارات العراقية مقتل 6 من قادة تنظيم (داعش) الإرهابي، مرتبطين بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وذلك خلال ضربة جوية نفذتها الطائرات المقاتلة العراقية في صحراء الرطبة غربي الأنبار. ونقلت قناة (الإخبارية) العراقية اليوم /الثلاثاء/ عن المصدر قوله إن "طائرات مقاتلة عراقية - بناء على معلومات استخباراتية - قتلت 6 قياديين في تنظيم (داعش) أثناء تحركهم بعجلات رباعية الدفع في صحراء الرطبة غربي محافظة الأنبار".



وأشار إلى أن القادة الإرهابيين - الذين تمت تصفيتهم بالطائرات - مرتبطين بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وأشرفوا على تفجير عشرات السيارات المفخخة في محافظات نينوي وصلاح الدين والأنبار.



