غوتيريش يشدد على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة

أنسامد - 25 يناير /كانون الثاني - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة ضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن.



وفي حوار مباشر على موقع فيسبوك أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، شدد غوتيريش على ضرورة ضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، معربا عن الأمل في تحقيق تقدم باتجاه الحل السياسي والعملية السياسية لإنهاء القتال في أرجاء اليمن.



وأضاف أن الحوار أداة أساسية لحل المشاكل.



وتابع : "يتعين السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل يعالج أصعب كارثة إنسانية شهدها العقد الماضي، ليتمكن اليمن في النهاية من التحرك بنفسه وحل مشاكله، ولكن الطريق ما زال طويلا".



وأشار الأمين العام للأمم المتحدة " يتعين علينا جميعا ضم جهودنا لضمان أن الأطراف في اليمن تتفهم أن الحرب لا تحل أي مشكلة. كان جدي دائما يقول إن أسوأ اتفاق، أفضل من أحسن حرب." وشدد الأمين العام على ضرورة عدم الاستسلام لليأس مهما كانت العقبات، مؤكدا أن السلام هو أهم مورد للبشر.



وكان الطرفان، الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيون)، قد اتفقا في مشاوراتهما في السويد آخر العام الماضي على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ. كما توصل الطرفان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز وتبادل الأسرى.



