مصر:القضاء على 59 تكفيريا فى عمليات نوعية للجيش والشرطة

أنسامد - فى 22 يناير /كانون الثاني/ - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تحقيق نجاحات جديدة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة خلال الفترة الماضية، أسفرت عن القضاء على 44 تكفيريا بحوزتهم عدد من البنادق مختلفة الأعيرة والعبوات الناسفة المعدة للتفجير وحزام ناسف بنطاق الجيشين الثانى والثالث، بخلاف القضاء على 15 تكفيريا آخرين خلال ضربة استباقية لقوات الشرطة المدنية شمالي ووسط سيناء. وذكرت القيادة - فى بيان لها اليوم الثلاثاء - أن الجهود أسفرت عن القبض على 142 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم.



وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة، فى بيانها، أنه فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة خلال الفترة الماضية أسفرت هذه الجهود عن القضاء على 44 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير وحزام ناسف بنطاق الجيشين الثاني والثالث، وفى ضربة استباقية لقوات الشرطة المدنية، تم تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطنى أسفرت عن القضاء على 15 فردا تكفيريا شديدى الخطورة .



وأكد البيان أنه تم القبض على 142 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وضبط وتدمير والتحفظ على 15 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و43 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة .



وأشار البيان إلى قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 56 عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية (6 عربات على الاتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى، 39 عربة على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى، 11 عربة على الاتجاه الإستراتيجى الغربى)، بالإضافة إلى تدمير مخبأين للعناصر التكفيرية .



ولفت إلى اكتشاف وتدمير عدد من المخابىء والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء، وقيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 242 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات .



كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية بتحقيق العديد من النجاحات حيث تمكنت من ضبط 104 بنادق مختلفة الأنواع و250 طلقة مختلفة الأعيرة، ضبط عدد 2666 كجم لجوهر الحشيش المخدر و6826 كجم من نبات البانجو و43 كجم من مادتي الهيروين والأفيون، و2 مليون ونصف قرص مخدر .



وتمكنت أيضا من ضبط 85 عربة و6 دراجات نارية تستخدم فى أعمال التهريب، بالإضافة إلى ضبط 15 جهازا يستخدم للتنقيب عن المعادن، وضبط عدد من المبالغ النقدية، كما تم إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد 2189 فردا من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد وبالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين بشمال سيناء تم اكتشاف وتدمير 6 فتحات أنفاق .



ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد ضابط و6 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم .



