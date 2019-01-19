ليبيا:إرتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في طرابلس إلى 13 قتيل

أنسامد - 19 يناير /كانون الثاني/ - أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني بليبيا، أن عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس ارتفع إلى 13 قتيلا و52 جريح، مطالبة جميع الأطراف عدم التعرض لسائقي سيارات الإسعاف أثناء إنقاذهم للمديين.



وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إن "حصيلة ضحايا الاشتباكات التي اندلعت يوم الأربعاء الماضي جنوب العاصمة طرابلس قد ارتفعت إلى 13 حالة وفاة و52 جريح من بينهم نساء وأطفال وفقاً لإحصائيات غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة" ودعت الوزارة في بيانها "جميع الأطراف إلى عدم خرق أحكام القانون الدولي الإنساني وعدم التعرض لسائقي سيارات الإسعاف أو مركباتهم أثناء تأديتهم لواجباتهم"، مشيرةً إلى أن "التعرض للسائقين وسيارات الإسعاف يحول دون أنقاد أرواح المواطنين الموجودين في مناطق الاشتباكات".



وطالبت وزارة الصحة في بيانها من "مناوبي المستشفيات تسهيل مهام رجال الإسعاف بالإسراع في نقــل الجرحى والمصابين وإرجاع الأسرة المتحركة الخاصة بسيارات الإسعاف؛ وتحمل كل المخالفين لذلك التبعية القانونية".



