دونالد ترامب يهدد بتدمير تركيا اقتصادياإذاهاجمت أكراد سوريا

انسامد - 14 يناير - كانون ثاني - هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"تدمير تركيا اقتصاديا" إذا هاجمت الأكراد في سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية.



كما حض ترامب الأكراد على عدم "استفزاز" أنقرة.



وقال، عبر حسابه على تويتر، إنه مع بدء "الانسحاب الذي طال انتظاره من سوريا، سيستمر استهداف ما تبقى" من تنظيم الدولة الإسلامية.



وردت تركيا بغضب على تصريحات ترامب.



وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي، إن بلده ينتظر من واشنطن الوفاء بالشراكة الاستراتيجية مع أنقرة.



وتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات واسعة من حلفائه ومن داخل إدارته بسبب قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.



وساهم المئات من الجنود الأمريكيين في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. ودعمت القوات الأمريكية مسلحين أكرادا في القتال ضد التنظيم.



قال بومبيو، الأحد، إنه تحدث هاتفيا إلى نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، وإنه "متفائل" بإمكانية التوصل لاتفاق مع تركيا، يحمي المقاتلين الأكراد، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.



وفي تصريحات أدلى بها في أبوظبي، قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة تعترف بـ"حق الشعب التركي، وحق الرئيس أردوغان، في الدفاع عن بلده ضد الإرهابيين".



وأضاف: "نعلم أيضا أن أولئك، الذين قاتلوا إلى جوارنا طيلة كل هذا الوقت، يستحقون الحماية أيضا".



