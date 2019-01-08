اعتقال 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

انسامد - 8 يناير - كانون ثاني - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 16 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.



ومن أبرز المعتقلين المطارد والأسير المحرر عاصم البرغوثي نجل الأسير الشيخ عمر البرغوثي، وتتهمه سلطات الاحتلال بقتل 3 جنود إسرائيليين في 13 ديسمبر المنصرم بالقرب من مستوطنة "جفعات أساف".



وأدعت سلطات الاحتلال العثور على بندقية كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة أثناء اعتقال عاصم البرغوثي.



وفي بيت لحم جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "بيت فجار" جنوب المحافظة وداهمت عدة منازل ومدرسة جديدة قيد الإنشاء، واعتقلت ثلاثة شبان، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم واعتقلت فتى (17 عاما) من منزله.



كما نفذت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقالات في قرية "بدرس" غرب رام الله، و"نعلين"، ومخيم "الأمعري"، و"كوبر"، وبلدة "أبو شخيدم" شمال رام الله، وبلدة "عرّابة" جنوب غرب جنين، ومدينة نابلس، وقرية "عراق بورين" جنوب نابلس، ومدينة "قلقيلية".



