مصر:إفتتاح مسجد وكاتدرائية "الإدارية" ترسيخ لدور مصر

أنسامد - 5 يناير /كانون الثاني/ - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن افتتاح رئيس الجمهورية للمسجد والكاتدرائية في يوم واحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ترسيخ لدور مصر الرائد في حمل لواء التسامح الديني والإنساني، وإعلاء لمبدأ المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن الواحد. وقال وزير الأوقاف - في بيان اليوم السبت - "إن افتتاح مسجد بهذه المساحة وهذا المستوى المعماري الحضاري المتميز دليل على اهتمامنا بالدين الصحيح بعيدا عن شعارات الجماعات المتطرفة المتاجرة بدين الله".. مشيدا بالشعب المصري الذى يتميز بالتسامح والوطنية. وأشار إلى أن عام 2019 هو عام التسامح الديني والإنساني في مصر، منوها بروح التسامح بين أبناء الشعب المصري.



