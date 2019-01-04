مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل وتركيا

انسامد - 4 يناير/ كانون الثاني - أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أنه سيزور تركيا وإسرائيل برفقة المبعوث الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، ورئيس الأركان جوزيف دانفورد، بهدف التنسيق بشأن انسحاب القوات الامريكية من الأراضي السورية ومنع ظهور داعش مجددا.



وأوضح بولتون في حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "أغادر غدا متوجها إلى إسرائيل وتركيا لبحث مسألة سحب القوات الأمريكية من سوريا".



وأضاف أن الزيارة تهدف أيضا "لمساندة الذين يقاتلون معنا ضد داعش ومواجهة النشاط الإيراني الخبيث في المنطقة".



