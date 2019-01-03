النائب العام السعودي يطلب إعدام 5 متهمين بقضية مقتل خاشقجي

انسامد - 3 يناير - كانون ثاني - صرح النائب العام السعودى فى بيان له اليوم الخميس، بانعقاد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة فى قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد حمزة خاشقجى وعددهم (11) بحضور محاميهم بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



و طالبت النيابة العامة، بحسب ما نشرته وكالة "واس" بإيقاع الجزاء الشرعى بحقهم ، ومن بينهم (5) موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم فى جريمة القتل ، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها ، وقد تم تمكينهم من المهلة التى طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية ، فيما تستمر النيابة العامة فى إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.



